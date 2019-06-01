У Києві сьогодні можливі зміни в роботі метро

У Києві в суботу, 1 червня, можливі зміни у роботі метрополітену у зв’язку з проведенням концерту на НСК "Олімпійський". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Київський метрополітен" у Facebook.

У підприємстві повідомили, що після закінчення концерту можливе обмеження на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого". Це рішення прийняте з метою забезпечення належного перевезення пасажирів.

"Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій", - повідомили у Київському метрополітені.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у центрі Києва сьогодні обмежать рух транспорту. На час заходу буде обмежено рух автотранспорту в центрі Києва: З 10:30 до 13:00 - Софійська площа - вулиця Володимирська - вул. Велика Житомирська - Михайлівська площа - вул. Михайлівська - Майдан Незалежності - вулиця Хрещатик - Володимирській узвіз - Поштова площа.

Нагадаємо, що з 31 травня по 4 червня у зв'язку з ремонтними роботами на Південному мостовому переході буде частково обмежено рух транспорту у напрямку з вулиці Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе.