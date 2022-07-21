У Києві СБУ затримала чоловіка, який організував схему незаконного перетину кордону

У Києві СБУ викрила схему незаконного перетину державного кордону. Потенційних призовників забезпечували фіктивними документами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Контррозвідники СБУ викрили та припинили протиправну діяльність 34-річного мешканця Київської області, який організував незаконну схему переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України.
Він забезпечував клієнтам призивного віку пакет документів для перетину кордону України у період військового стану.
За 1600 євро "клієнт" отримував підроблений студентський квиток, "документи" про зарахування особи у закордонному закладі освіти та псевдодовідку про відстрочку від призову.
Правоохоронці задокументували отримання фігурантом завдатку - $800 за виготовлення довідок для виїзду на навчання за кордон.
Підозрюваного затримали у Печерському районі столиці у одному із закладів харчування на "гарячому".
Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває. Вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, українців, які їдуть закордон з домашніми улюбленцями без повного пакету документів на тварину, не пропускають через кордон.
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