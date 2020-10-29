У Києві затримали бойовика "ЛНР"

Служба безпеки України викрила у Києві учасника терористичного угруповання "ЛНР". Правоохоронці повідомили йому про підозру.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, бойовик є уродженцем міста Стаханова Луганської області. У 2014 році він приєднався до так званої "народної міліції ЛНР", де був заступником командира одного з підрозділів бойовиків. Маючи вищу інженерну освіту, чоловік виконував завдання із забезпечення ремонту військової техніки.

У Києві зловмисник оселився в орендованому помешканні та влаштувався на роботу в одну із комерційних структур у сфері надання телекомунікаційних послуг. Він використовував підставні документи.

За місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили банківські картки, мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами його участі в терористичному угрупованні "ЛНР".

Тепер затриманому повідомили про підозру у створенні терористичної групи чи терористичної організації. Йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, 26 жовтня контррозвідка Служби безпеки України затримала сепаратиста "ЛНР" у Новоайдарському районі Луганської області.

Крім того, раніше у Луганській області затримали 33-річного жителя Маріуполя, який у 2014 році був активним членом терористичного угруповання "ЛНР" у Сєвєродонецьку.