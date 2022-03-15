У Києві в результаті обстрілу снаряди влучили в житлові будинки. Є потерпілий

"15 березня у Подільському районі Києва, внаслідок влучання боєприпасу в десятиповерховий житловий будинок по вул. Мостицькій, сталося загорання з 1 по 5 поверхи. О 06:46 пожежу локалізовано, а о 06:51 - ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Бійці ДСНС врятували одного жителя будинку, якого було оспіталізовано до лікарні.

"На місці було залучено 10 чоловік особового складу та 2 од. техніки ГУ ДСНС у м. Києві", - розповіли рятувальники

Відео: наслідки обстрілу і пожежа в житловому будинку Києва вранці 15 березня

У Києві через ворожий обстріл сталася пожежа в 10-поверхівці вранці 15 березня (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Також в ДСНС розповіли, що в районі Осокорків на вулиці Садовій через обстріл боєприпас влучив у двоповерховий приватний житловий будинок, теж викликавши пожежу.

"О 05:57 загорання локалізовано на площі 10 м кв., а о 06:40 - ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучалося 10 чоловік особового складу та 2 од. техніки.", - йдеться в повідомленні.

У Києві російський снаряд влучив у будинок на Осокорках (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)