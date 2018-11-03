ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У Києві в результаті ДТП паралізовано рух на Шулявському шляхопроводі

Новини » Надзвичайні події    03.11.2018 - 23:52
Фото: ДТП на Шулявському шляхопроводі (facebook.com/KyivOperativ)
Фото: ДТП на Шулявському шляхопроводі (facebook.com/KyivOperativ)

Поки відомо про одну постраждалу в аварії з трьома автомобілями

У Києві на Шулявському шляхопроводі в суботу, 3 листопада, близько 22:00 ночі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, через яку рух автотранспорту повністю паралізований. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Київ Оперативний" у Facebook.

За інформацією ресурсу, наразі відомо про принаймні одну постраждалу в результаті аварії за участю трьох автомобілів.

"Масштабна аварія сталася на Шулявському шляхопроводі близько 22:00. У ДТП три автомобілі: Citroen vs Opel vs Smart. Поки є інформація про одну потерпілу. Деталі щодо причин аварії з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

 

Фото: ДТП на Шулявському шляхопроводі

Нагадаємо, в п'ятницю, 2 листопада, на вулиці Богатирській, 42, в Оболонському районі Києва автомобіль на швидкості влетів у поліцейський пост, при цьому збивши ще кілька стовпів. Водій авто отримав незначні травми, у бік Вишгорода утворився великий затор.

У Києві на Харківському шосе виявили тіло чоловіка У Києві замінували три вокзали
Новини України КиївДТПпробки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся