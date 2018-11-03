У Києві в результаті ДТП паралізовано рух на Шулявському шляхопроводі

Фото: ДТП на Шулявському шляхопроводі (facebook.com/KyivOperativ)

Поки відомо про одну постраждалу в аварії з трьома автомобілями

У Києві на Шулявському шляхопроводі в суботу, 3 листопада, близько 22:00 ночі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, через яку рух автотранспорту повністю паралізований. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Київ Оперативний" у Facebook.

За інформацією ресурсу, наразі відомо про принаймні одну постраждалу в результаті аварії за участю трьох автомобілів.

"Масштабна аварія сталася на Шулявському шляхопроводі близько 22:00. У ДТП три автомобілі: Citroen vs Opel vs Smart. Поки є інформація про одну потерпілу. Деталі щодо причин аварії з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Фото: ДТП на Шулявському шляхопроводі

Нагадаємо, в п'ятницю, 2 листопада, на вулиці Богатирській, 42, в Оболонському районі Києва автомобіль на швидкості влетів у поліцейський пост, при цьому збивши ще кілька стовпів. Водій авто отримав незначні травми, у бік Вишгорода утворився великий затор.