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В Киеве в результате ДТП парализовано движение на Шулявском путепроводе

Новости » Происшествия    03.11.2018 - 23:52
Фото: ДТП на Шулявском путепроводе (facebook.com/KyivOperativ)
Фото: ДТП на Шулявском путепроводе (facebook.com/KyivOperativ)

Пока известно об одной пострадавшей в аварии с тремя автомобилями

В Киеве на Шулявском путепроводе в субботу, 3 ноября, около 22:00 ночи произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, из-за которого движение автотранспорта полностью парализовано. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Киев Оперативный" в Facebook.

По информации ресурса, на данный момент известно о по крайней мере одной пострадавшей в результате аварии с участием трех автомобилей.

"Масштабная авария произошла на Шулявском путепроводе около 22:00. В ДТП три автомобиля: Citroen vs Opel vs Smart. Пока есть информация об одной потерпевшей. Детали относительно причин аварии выясняются", - говорится в сообщении.

 

Фото: ДТП на Шулявском путепроводе

Напомним, в пятницу, 2 ноября, на улице Богатырской, 42, в Оболонском районе Киева автомобиль на скорости влетел в полицейский пост, при этом сбив еще несколько столбов. Водитель авто получил незначительные травмы, в сторону Вышгорода образовался большой затор.

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