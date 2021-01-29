У Києві на вихідних очікується ожеледиця

У Києві на вихідних очікується погіршення погодних умов. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Так, 30 і 31 січня на дорогах столиці очікується ожеледиця.
У відомстві нагадують, що в Києві дорожники та комунальники працюють у посиленому режимі.
"Дорожні служби продовжують інтенсивно обробляти вулиці протиожеледними засобами. В першу чергу - мости і шляхопроводи, покриття з бруківки, підйоми і спуски, а також тротуари та зупинки громадського транспорту", - йдеться в повідомленні.
Також у Департаменті муніципальної безпеки закликали киян бути обережними, пересуваючись по місту, і рекомендують дотримуватися порад під час ожеледиці.
Водіям під час ожеледиці:
"Пішоходам під час ожеледиці необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині - переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні на вихідні погода різко зміниться, будуть і снігопади і дощі, і потепління до +4. Синоптики розповіли, якою буде погода з 30 січня по 1 лютого.
Крім того, в Україні продовжує діяти активний сніговий циклон.