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У Києві викрили виробництво і збут наркотиків в особливо великих розмірах

Автор: Роман Тверденко

У Києві припинили виробництво та збут наркотиків і психотропних речовин. Грошовий обіг зловмисників становив до 2 мільйонів гривень у місяць.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За версією слідства, бізнес організували кияни, які розбираються в IT-технологіях. Вони орендували приватний будинок, де облаштували лабораторію, в якій виготовляли психотропні речовини в особливо великих розмірах.

Угруповання закуповувало прекурсори та реалізувала їх оптовими партіями через інтернет-магазини. Розрахунки проводилися через електронні платіжні системи та криптовалюти.

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Учасники банди діяли в умовах конспірації з використанням конспіративних квартир для прикриття протиправної діяльності. Збут заборонених речовин вони здійснювали за допомогою закладок або посилками поштою. Клієнтами були переважно молоді люди.

Діяльність банда вела більше року, а місячний оборот у середньому становив 2 мільйони гривень.

В рамках восьми обшуків в нарколабораторії та за місцями проживання фігурантів вилучили майже 300 кілограмів прекурсорів та хімічних речовин, 20 кілограмів психотропу PVP, понад 200 таблеток MDMA, 3 кг канабісу, 100 грам амфетаміну. Вартість знайдених наркотиків оцінюється в майже 10 мільйонів гривень.

Правоохоронці затримали сімох учасників угруповання, включаючи організаторів. Слідство ведеться за ч.3 статті 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах).

Раніше повідомлялося, що за 2020 рік прикордонники виявили понад 600 кілограмів наркотичних засобів. Зокрема майже 460 кілограмів кокаїну.

Також, Служба безпеки України затримала групу, яка отримувала мільйонні доходи від збуту оптових партій наркотичних засобів і психотропних речовин. Вони відправляли "товар" в різні регіони країни.

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