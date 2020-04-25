У Києві блокували нелегальний канал переправлення немовлят за кордон

У Києві правоохоронці блокували нелегальне переправлення немовлят за кордон під прикриттям програми сурогатного материнства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, до нелегальної діяльності причетні керівники однієї з клінік Києва, що надає послуги у сфері репродуктивної медицини, а також особи, які займалися пошуком жінок для фіктивного оформлення шлюбів з іноземцями та участі у програмах сурогатного материнства.

"Загальний розмір грошової винагороди, яку отримували учасники оборудки, складав близько 50 тисяч доларів, з яких плата за організацію штучного запліднення становила 15 тис. доларів, послуги щодо фіктивного одруження з іноземцями від 1000 - 1500 доларів", - розповіли в прокуратурі.

Зазначається, що 24 квітня в рамках спецоперації було проведено обшуки за адресами проживання фігурантів, офісів, клініки та в автомобілях. Також було встановлено адреси квартир, де утримувалися новонароджені до розв'язання питань щодо їх переміщення за кордон. В одній з квартир було виявлено 5 новонароджених дітей віком від 2 до 6 тижнів.

"На теперішній час триває систематизація та аналіз вилученої документації. Проводяться заходи щодо перевірки близько 140 громадян іноземних країн на причетність до переміщення новонароджених дітей за кордон в порушення чинного законодавства", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, шо у Закарпатській області зі стріляниною затримали 12 нелегалів, які намагалися перетнути кордон зі Словаччиною. Щоб зупинити порушників, прикордонникам довелося відкрити вогонь в повітря.