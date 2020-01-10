У Києві викрили чиновника у розтраті державних коштів

У Києві затримали директорку молодіжного центру, що організувала злочинну схему розтрати бюджетних коштів, виділених на проведення соціальних заходів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

За даними прокуратураи, директор "Київського молодіжного центру" впродовж 2018-2019 років разом з невстановленими особами організувала схему розтрати державних коштів на користь користь підконтрольних фірм.

"До вказаної схеми були залучені суб’єкти господарювання з ознаками фіктивності, на рахунки яких перераховувались кошти за нібито надані послуги з проведення заходів, які у дійсності проводились за рахунок коштів приватних спонсорів", - розповіли у відомстві.

Зазначається, що чиновниці повідомили про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 3, 4 ст. 191 Кримінального кодексу, тобто розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинена за попередньою змовою. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Закарпатській області правоохоронці викрили голову селищної ради у присвоєнні 1 мільйона гривень, виділених на ремонт доріг. Слідство встановило, що голова селищної ради організував схему розкрадання бюджетних коштів разом з директором приватного підприємства.