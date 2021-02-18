В Києві роботу трьох станцій метро обмежать через матч "Динамо"- "Брюгге"

18 лютого у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу "Динамо" - "Брюгге" можливі деякі зміни в роботі столичної підземки. На станціях метро "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого" ймовірні обмеження на вхід.

Механізм обмеження на вхід застосовується із міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій. "Київський метрополітен" перепрошує за можливі незручності", - додали в прес-службі.

"Після закінчення гри для належного та безпечного перевезення пасажирів можливе обмеження (НЕ ЗАКРИТТЯ) на вхід до станцій метро Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого", -йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, матч 1/16 фіналу Ліги Європи "Динамо" - "Брюгге" пройде з глядачами. Київський клуб вже почав продаж квитків на гру, яка відбудеться у четвер, 18 лютого, на НСК "Олімпійський".

При цьому квитки дозволили продавати тільки на сектори нижніх ярусів. На матч з "Брюгге" можна заповнити не більше 30% місткості нижніх ярусів НСК "Олімпійський" - це близько 10 000 місць.

Придбати квитки можна на сайтах Esport.in.ua і karabas.com. Ціни від 100 до 800 гривень за квиток в залежності від сектора на стадіоні.

Матч "Динамо" - "Брюгге "стане першим з жовтня 2020 року в Україні, який пройде з глядачами на трибунах. Ще влітку минулого року уряд дозволив частково заповнювати стадіони на матчах єврокубків, чемпіонату України та збірної України, але через погіршення ситуації з коронавірусом в кінці жовтня знову заборонили такий формат.