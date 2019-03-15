У Києві намагалися продати 2 літри "червоної ртуті" за 246 тис. євро

Чотирьох осіб затримали під час передачі речовини покупцю в одному зі столичних банків

В Киеве сотрудники местной прокуратуры №6, ГУ СБУ и следственного отдела Печерского управления Нацполиции в пятницу, 15 марта 2019 года, задержали группу из 4 человек при попытке сбыть два литра опасного химического вещества, "красной ртути". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

В прокуратуре рассказали, что следователи задокументировали факт передачи за денежное вознаграждение химического вещества (медицинская "красная ртуть") массой 2 литра по цене 246 тыс. евро.

"Указанные 4 граждан Украины были задержаны во время передачи этого вещества покупателю в помещении одного из столичных банков", - говорится в сообщении.

Изъятое вещество направлено на экспертизу, проводятся следственные действия.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) Уголовного кодекса Украины.

Фото: на месте задержания

Напомним, в сентябре в Черкасской области специалисты провели операцию по изъятию 9 кг ртути, что стало крупнейшей операцией по демеркуризации в 2018 году. На территории КП "Черкассыгазстрой" был обнаружен разлив 1,5 килограмма и 5 резиновых колб с отравляющим веществом.