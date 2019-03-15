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У Києві намагалися продати 2 літри "червоної ртуті" за 246 тис. євро

Новини » Надзвичайні події    15.03.2019 - 23:19
У Києві намагалися продати 2 літри "червоної ртуті" за 246 тис. євро
Фото:

Чотирьох осіб затримали під час передачі речовини покупцю в одному зі столичних банків

У Києві співробітники місцевої прокуратури №6, ГУ СБУ та слідчого відділу Печерського управління Нацполіції у п’ятницю, 15 березня 2019 року, затримали групу з 4 осіб при спробі збути два літри небезпечної хімічної речовини, " червоної ртуті". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

У прокуратурі розповіли, що слідчі задокументували факт передачі за грошову винагороду хімічної речовини (медична "червона ртуть") масою 2 літри за ціною 246 тис. євро.

"Зазначені 4 громадян України були затримані під час передачі цієї речовини покупцю в приміщенні одного зі столичних банків", - йдеться повідомленні.

Вилучену речовину направлено на експертизу, тривають слідчі дії.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 265 (незаконне поводження з радіоактивними матеріалами) Кримінального кодексу України.

 

Фото: на місці затримання

Нагадаємо, у вересні в Черкаській області фахівці провели операцію з вилучення 9 кг ртуті, що стало найбільшою операцією з демеркуризації в 2018 році. На території КП "Черкасигазбуд" було виявлено розлив 1,5 кілограма і 5 гумових колб з отруйною речовиною. 

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