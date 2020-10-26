У Києві та п'яти областях лікарняні ліжка для COVID-19 заповнені більш ніж на 70%

Фото: медик (РБК-Україна)

У Києві та ще п'яти областях лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом заповнені більш ніж на 70%. В цілому в Україні лікарняні ліжка заповнені на 63,4%.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, в Києві ліжка в лікарнях заповнені на 72,4%. Також велика заповнюваність ліжок спостерігається в Донецькій (74,2%), Кіровоградській (73,5%), Луганській (76,9%), Одеській (75,9%) та Полтавській (76,3%) областях. Менш як 50% ліжок заповнені лише в лікарнях Херсонської області.

Всього в Україні введено вже 38 214 ліжок для лікування коронавірусу. Максимально можуть ввести в країні 52 тисячі таких ліжок.

Крім цього у всіх регіонах перевищено показник захворюваності коронавірусом. У середньому по країні цей показник становить 219,2 при нормі 40. Найгірша ситуація спостерігається в Чернівецькій області - 360,1. У Києві показник захворюваності становить 224,9.

Виходячи з даних, жоден регіон не може послабити карантин.

Нагадаємо, за добу в Україні підтвердили 5426 нових випадків коронавірусу. Найбільше захворювань підтвердили в Харківській, Одеській, Житомирській і Львівській областях.

Також РБК-Україна писало, що у МОЗ очікують зростання захворюваності коронавірусом. Однак він не пов'язаний з місцевими виборами.