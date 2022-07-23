У Києві сьогодні пройде Другий саміт перших леді та джентльменів, учасники вже прибувають

Учасники саміту, що згодились взяти в ньому участь особисто (також передбачається можливість онлайн участі), вже почали прибувати до Києва.

"Перша леді Литви, моя дружина Діана, прибула до Києва. Серце світу сьогодні б’ється в Україні. Українські герої зробили всіх нас трішки українцями. Ми маємо стояти з Україною, оскільки тут триває вирішальна боротьба за свободу та незалежність усіх нас", - написав в своєму Twitter президент Литви Ґітанас Науседа.

За інформацією МКІП, свою участь у саміті вже підтвердили світові зірки: посол доброї волі ЮНІСЕФ Девід Бекхем, знамениті актори Річард Гір, Ештон Катчер та Міла Куніс, всесвітньо відомий журналіст Пірс Морган та інші.