У Києві пройде марш "Національних дружин" на честь ІІ річниці створення організації

Фото: Андрій Білецький (з відкритих джерел)

До столиці з’їдуться більше тисячі "дружинників" з 20 областей України

У Києві сьогодні, 2 березня 2019 року, о 17:00 відбудеться марш "Національних дружин", присвячений другій річниці створення організації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНІАН.

Як повідомляється, до столиці з’їдуться більше тисячі "дружинників" з 20 областей України. Збір відбудеться на Майдані Незалежності о 17:00. Захід розпочнеться з вручення знамен новоствореним осередкам "Національних дружин" - Волинському та Івано-Франківському. Далі організованими колонами "нацдружинники" пройдуть маршрутом "Майдан Незалежності - вулиця Хрещатик - вулиця Велика Васильківська - вулиця Павла Скоропадського - вулиця Басейна - бульвар Лесі Українки - вулиця Госпітальна".

Повідомляється, що о 18:15 у Косому Капонірі (Київська Фортеця) пройде заприсяження Волинського та Івано-Франківського осередків. "Нацдружинники" прочитають Декалог українського націоналіста та освятять прапори легендарною печаткою князя Святослава Хороброго. В урочистій частині заходу візьмуть участь лідер "Національного Корпусу" Андрій Білецький, командир "Національних дружин" Ігор Михайленко і керівник центрального штабу "Національного Корпусу" Родіон Кудряшов.

По закінченню офіційної частини в будівлі Косого Капоніра відбудеться прес-конференція та показ фільму про "Національні дружини".

Контактна інформація: +38063 776 07 89 - Ігор Вдовін, прес-секретар "Національних дружин", egor.vdovin@gmail.com.