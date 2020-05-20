У Києві виявили три нових спалахи коронавірусу

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

За добу кількість інфікованих киян збільшилася на 51 особу

У Києві виявили три нових спалахи захворювання на коронавірус. Осередки виявили у двох гуртожитках та Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей.

Про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає РБК-Україна.

За його словами, за добу коронавірусну інфекцію діагностували ще у 51 киянина.

"В Києві 3 нових осередки спалаху COVID-19: гуртожиток на вул. Серповій (3 інфікованих, 7 контактних осіб із 340 мешканців); гуртожиток на вул. Кіквідзе (2 інфікованих (госпіталізовані), 10 контактних осіб із 55 мешканців); Центр соціально-психологічної реабілітації дітей №1 на вул. Маяковського (1 хвора медсестра, контактних осіб: 38 з числа персоналу та 62 дитини)", - повідомив Кличко.

Всього в столиці вже 2410 хворих на коронавірус. За останню добу померли ще дві людини, загальна кількість летальних випадків у Києві зросла до 54.

Також Кличко повідомив, що від вірусу за добу вилікувався 21 пацієнт. Всього COVID-19 з початку епідемії подолали 306 киян.

Раніше спалах коронавірусу виявили у Дарницькому жіночому будинку-інтернаті. Інфекцію діагностували у 53 вихованок інтернату і 28 осіб персоналу.

Кілька днів тому мер Києва оприлюднив черговий етап пом'якшення карантину. За словами Кличка, 22 травня у столиці відкриються промислові ринки, великі магазини і фітнес-центри. Великі торгові центри в Києві можуть відкрити тільки після відновлення роботи метро, яке заплановане на 25 травня.

Автор: Роман Калиниченко