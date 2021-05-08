ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві перевіряють мінування аеропорту та медустанов

Новость на русском → Субота 08 травня 2021 13:58
У Києві перевіряють мінування аеропорту та медустанов Фото: в Києві перевіряють масове мінування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Києві 8 травня надійшло повідомлення про мінування низки об'єктів. Перевіряють аеропорт "Київ" та ряд медичних установ.

Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

На електронну адресу однієї зі служб столичної поліції надійшов лист про замінування аеропорту "Київ" та ряду медичних установ, розташованих на території столиці. Для перевірки цієї інформації на місця подій виїхали поліцейські та представники профільних служб.

Працівники поліції, фахівці вибухотехнічної служби та кінологи зі службовими собаками оглядають прилеглі території на предмет виявлення вибухових чи інших підозрілих предметів.

Події належним чином зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян в районних управліннях поліції. За результатами перевірки буде надана правова кваліфікація.

Нагадаємо, вчора інформація про масове мінування в Києві не підтвердилася. На нібито замінованих об'єктах не виявили ніяких вибухонебезпечних предметів.

Вчора РБК-Україна стало відомо, що поліція перевіряє масове мінування об'єктів в Київ. Серед об'єктів, які нібито замінували, був ТРЦ Ocean Plaza, а також десять станцій метро.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Київ мінування
NEWS
В Україні сьогодні відзначають День пам'яті і примирення: що відомо
В Україні сьогодні відзначають День пам'яті і примирення: що відомо
DAILY
Домашнє завдання. Чого чекати Україні після візиту держсекретаря США Блінкена
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Домашнє завдання. Чого чекати Україні після візиту держсекретаря США Блінкена