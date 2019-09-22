У Києві проведуть пробний перепис населення

У двох районах Києва Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України проведе пробну перепис населення. Про це повідомила директор Інституту демографії Елла Лібанова в інтерв'ю ZN.UA.

Вона повідомила, що пробний перепис відбудеться у Бородянському та Оболонському районах. Однак вона зазначила, що хотіла б провести пробний перепис населення ще в одному з районів Західної України.

"Боюся, що Київ не відобразить ту специфіку. Але зазвичай Держкомстат робить пробний перепис там, де йому зручніше", - сказала вона.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що в проекті державного бюджету України на 2020 рік Кабінет міністрів України заклав кошти на проведення перепису населення. Зокрема, витрати на проведення запланованої в 2020 році Всеукраїнського перепису населення пропонується передбачити Раді в обсязі 3 441,6 млн гривень, у тому числі капітальні видатки - 1 591,5 млн гривень.

Відзначимо, що спочатку перепис населення була запланована на грудень 2020 року. РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів запланував провести перепис населення в 2020 році. Для перепису планувалося використовувати смартфони.