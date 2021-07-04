RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві пройшли тренування СБУ. Звільнили з заручників посла Ізраїлю

Автор: Дмитро Левицький

Служба безпеки України сьогодні, 4 липня, провела антитерористичні тренування у центрі Києва. Спецпризначенці відпрацювали звільнення людей з заручників у громадському місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Тренування проходили на базі хоральної синагоги Бродського у Печерському районі Києва. Тренування полягали в тому, що "терористи" захопили у заручники посла Ізраїлю та вірян, які перебували у приміщенні синагоги.

"У результаті антитерористичної операції спецпризначенці ЦСО "А" СБУ звільнили всіх "заручників", а "зловмисників" - затримали", - повідомили в СБУ.

Участь в антитерористичних навчаннях також брали підрозділи Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії та органів державної виконавчої влади.

Фото: СБУ провела тренування в Києві (t.me/SBUkr)

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниученияКиївІзраїль