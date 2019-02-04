У Києві пройшла акція "Хто замовив Катю Гандзюк?"

Близько півсотні людей прийшли під АП і офіс "Батьківщини"

Общественные активисты провели акцию "Кто заказал Катю Гандзюк?" под Администрацией президента и под офисом "Батькивщины". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Около полусотни людей пришли к лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко и президенту Украины Петру Порошенко с требованием привлечь к ответственности членов своих партий за содействие в убийстве активистки Катерины Гандзюк.

Фото: акция "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Киеве (РБК-Украина)

Ранее, 28 января, ее отец заявил, что организатор убийства активистки Алексей Левин сотрудничал с главой Херсонского облсовета, партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангером и главой Херсонской ОГА, членом БПП Андреем Гордеевым и его заместителем Евгением Рищуком.

На акцию протеста с требованием наказать виновных пришли другие активисты, которые пережили нападения за последний год.

"Мы не слышим ни одного слова о том, что эти люди пойдут в отставку или будут исключены из партии. Если они сами не могут принять это решение, то я призываю Петра Порошенко уволить их", - заявил одесский активист Сергей Стерненко.

Владислав Мангер уже приостановил свое членство в "Батькивщине" до окончания расследования.

Активисты зажгли на Банковой и Туровской поминальные лампадки и файера, скандируя: "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Фото: акция "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Киеве (РБК-Украина)

К ним вышли представители "Батькивщины" и зачитали заявление политсовета в отношении Мангера.

"На сегодняшний момент Мангер уже не является членом партии "Батькивщины" или ее руководящих органов", - сообщил народный депутат Иван Крулько.

Между ним и активистами завязалась перепалка:

"Мы хотим, чтобы Мангер, который является главой Херсонского облсовета, пошел в отставку, потому что он причастен к убийству Кати Гандзюк", - заявили они.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что в расследовании убийства Екатерины Гандзюк объявили подозрение еще одному фигуранту дела. По словам Луценко, фамилия нового подозреваемого - Левин. Он ранее уже был судим. Левина судили вместе с отцом, отец получил пожизненный срок, а сын - 15 лет. Тогда Левина обвиняли в организации убийств и разбойных нападений на водителей в Херсонской области.

Сегодня адвокат Алексея Левина заявил, что подозреваемый признался, что встречался с подозреваемыми Игорем Павловским и Сергеем Торбиным, которые сейчас находятся под стражей.

Также Луценко сообщал, что в деле по расследованию убийства Гандзюк следствие сделало 90% работы и "скоро общество получит ответы на свои вопросы".