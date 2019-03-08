В Києві пройшов "Марш жінок"

У марші брали участь близько тисячі активістів
В центре Киева проходил Марш Женщин в честь дня борьбы за их права.Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.
В марше приняли участие около тысячи активистов, среди них участники феминистического и ЛГБТ движений. Марш прошел от Михайловской до Почтовой площади через Крещатик.
Они скандировали "Цветы клумбам – права женщинам", " Women rights are human rights", "Свобода, равенство, сестринство", "Бунтуй, люби, права не отдавай", "Кухня, мода – это не свобода".
На контракцию собралось около полутора сотен сторонников трационных ценностей с плакатами "Патриархат любит тебя".
Между сторонами несколько раз вспыхивали словесные перепалки и стычки. Праворадикалы также бросили в сторону марша петарду с зеленкой.
В результате столкновений с полицией задержано как минимум четыре человека.
Порядок на марше охраняют несколько сотен полицейских и бойцов Нацгвардии.
Фото: "Марш женщин" в Киеве (РБК-Украина)
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на "Марше женщин" в Киеве произошли столкновения с правоохранителями. После провокации и последовавшей стычки как минимум двое противников марша были задержаны.