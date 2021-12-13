У Києві сталася велика ДТП. Рух на Столичному шосе обмежено
Фото: у Києві сталася велика ДТП (Віталій Носач, РБК-Україна)
У понеділок ввечері, 13 грудня, в Києві сталася велика дорожньо-транспортна пригода на вулиці Академіка Заболотного. Рух ускладнено в напрямку Столичного шосе та Одеської площі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції Києва.
На Академіка Заболотного зіткнулися п'ять автомобілів.
"Ускладнено рух у напрямку Одеської площі та Столичного шосе. Вільно по одній смузі для руху в обох напрямках", - йдеться в повідомленні.
Фото: у Києві сталася велика ДТП (t.me/kyivpatrol)