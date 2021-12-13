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В Киеве произошло крупное ДТП. Движение на Столичном шоссе ограничено

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Понедельник 13 декабря 2021 20:13
В Киеве произошло крупное ДТП. Движение на Столичном шоссе ограничено Фото: В Киеве произошло крупное ДТП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник вечером, 13 декабря, в Киеве произошло крупное дорожно-транспортное происшествие на улице Академика Заболотного. Движение осложнено в направлении Столичного шоссе и Одесской площади.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.

На Академика Заболотного столкнулись пять автомобилей.

"Усложнено движение в направлении Одесской площади и Столичного шоссе. Свободно по одной полосе для движения в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

В Киеве произошло крупное ДТП. Движение на Столичном шоссе ограниченоФото: В Киеве произошло крупное ДТП (t.me/kyivpatrol)

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