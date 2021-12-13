В Киеве произошло крупное ДТП. Движение на Столичном шоссе ограничено
Фото: В Киеве произошло крупное ДТП (Виталий Носач, РБК-Украина)
В понедельник вечером, 13 декабря, в Киеве произошло крупное дорожно-транспортное происшествие на улице Академика Заболотного. Движение осложнено в направлении Столичного шоссе и Одесской площади.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.
На Академика Заболотного столкнулись пять автомобилей.
"Усложнено движение в направлении Одесской площади и Столичного шоссе. Свободно по одной полосе для движения в обоих направлениях", - говорится в сообщении.
Фото: В Киеве произошло крупное ДТП (t.me/kyivpatrol)