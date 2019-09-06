У Києві сталася стрілянина в тролейбусі, є постраждалі

У п'ятницю, 6 вересня, невідомий чоловік влаштував стрілянину у столичному тролейбусі на вулиці Федорова, в результаті чого постраждали 2 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

За попередніми даними правоохоронців, між двома пасажирами тролейбусу виник конфлікт, який переріс у штовханину. Один з учасників конфлікту дістав пістолет та відкрив стрілянину у бік іншого, після чого вийшов з салону транспорту та декілька разів вистрілив в ще одного чоловіка. Скоївши правопорушення зловмисник втік з місця події.

Зазначається, що в результаті стрілянини вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків віком 28 та 43 років. Постраждалих було госпіталізовано для надання медичної допомоги.

"За інформацією лікарів, життю постраждалих нічого не загрожує. Правоохоронці встановлюють обставини конфлікту, проводять невідкладні слідчі дії, відпрацьовують відео з камер спостереження", - розповіли в поліції.

Зазначається, що поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296, а саме - хуліганство. Правопорушнику загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові чоловік у стані алкогольного сп'яніння на вулиці погрожував перехожим пістолетом. Чоловіка затримали правоохоронці, йому загрожує кримінальна відповідальність за ч. 4 ст.296 КК (хуліганство, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом із застосуванням вогнепальної зброї).