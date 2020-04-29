У Києві сталася аварія за участі 7 автомобілів

У Києві сьогодні сталася масова дорожньо-транспортна пригода, учасниками якої стали відразу 7 автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал патрульної поліції Києва.

За даними правоохоронців, сьогодні вдень на бульварі Дружби народів через недотримання дистанції водієм Mercedes сталося зіткнення 7 автомобілів. Інцидент стався тоді, коли автомобілі повільно рухалися в потоці.

"Автомобіль Mercedes здійснив зіткнення з Renault, а той, своєю чергою з Seat. Від удару Seat зіткнувся з ЗАЗ, в результаті ЗАЗ пошкодив Chevrolet, а той - Skoda. Останнім у цьому ланцюгу опинився автомобіль Lexus", - розповіли в поліції.

Зазначається, що на водія Mercedes було складено адміністративний протокол за ст. 124 та постанову за ч. 1 ст. 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення: порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП, та керування транспортним засобом особою без відповідних документів.

Нагадаємо, раніше у Києві поблизу станції метро "Позняки" сталася смертельна аварія за участі іномарки. Водій BMW рухаючись на великій швидкості по тротуару, збив на смерть літню жінку, після чого зіткнувся з Chevrolet. В результаті зіткнення постраждав водій BMW та пасажир Chevrolet.

Також РБК-Україна писало, що у Запорізької області автомобіль в'їхав в електроопору і перекинувся. Внаслідок аварії загинули водій і пасажири транспортного засобу. Попередньо, водій перебував у нетверезому стані.