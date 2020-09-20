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У Києві стався вибух на підприємстві, є постраждалі

Автор: Дмитро Левицький

У Голосіївському районі Києва сьогодні, 20 вересня, стався вибух на підприємстві. В результаті вибуху постраждали двоє працівників.

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Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Вибух стався близько 16-ї години на підприємстві по вулиці Пирогівський шлях. Попередньо, вибух стався під час зварювальних робіт. Постраждалим зараз надають медичну допомогу.

На місці працюють правоохоронці, які проводять слідчі дії та встановлюють всі обставини події.

"Подія належним чином зареєстрована у журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Голосіївського управління поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде надана правова кваліфікація цій події", - додали у поліції.

Нагадаємо, нещодавно вибух стався у ресторані на столичному Подолі, в результаті чого постраждали декілька людей.

Також РБК-Україна писало про вибух у Чабанах, як виявилося, сталося пошкодження на газопроводі.

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