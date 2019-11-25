У Києві сталася пожежа в салоні краси

У Києві зранку рятувальники ліквідували пожежу в одному із салонів краси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Facebook.

Зазначається, що пожежа виникла 25 листопада о 7:00 у 4-поверховій будівлі по вул. Комінтерній, 7/9, що у Шевченківському районі столиці.

На місце події негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю, вогнеборці встановили, що займання виникло на 1-му поверсі в салоні краси й супроводжувалось сильним задимленням.

О 7:46 рятувальники локалізували пожежу та о 7:50 - ліквідували на площі 15 кв. м. Причина загоряння наразі встановлюється. Жертв та постраждалих немає.

Фото: місце подіїї (facebook.com/DSNSKyiv)

Раніше повідомлялося, що у суботу, 23 листопада, в Києві на вулиці Березняківській у 9-поверхівці стався вибух і виникла пожежа.

Нагадаємо, у п'ятницю в Києві в житловому будинку на вулиці Олеся Гончара, 67 прогримів вибух. Детонація трапилася в шахті ліфта одного з під'їздів житлового будинку.

РБК-Україна писало, що у Дніпропетровській області у місті Покров сталася пожежа у квартирі, унаслідок якої постраждали четверо людей, серед них двоє дітей.