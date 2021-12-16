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У Києві сталася пожежа в багатоповерхівці, є загиблий

Автор: Сергей Новиков

У Солом'янському районі Києва сталася пожежа в багатоповерхівці. В результаті інциденту загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Києві.

Повідомляється, що загорілася квартира на шостому поверсі дев'ятиповерхового будинку на вул. Ушинського, 29. На місці пожежники встановили, що горять речі домашнього вжитку та меблі.

"Під час ліквідації пожежі в кімнаті був виявлений чоловік 1951 року народження без ознак життя. Пожежу на площі 20 квадратних метрів було локалізовано об 11:42, і вже об 11:53 - ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Фото: рятувальники на місці пожежі (facebook.com/DSNSKyiv)

В результаті пожежі була також пошкоджена обшивка балкона, розташованого на поверх вище.

Нагадаємо, цього тижня в Білій Церкві сталася пожежа в багатоповерховому будинку, тоді обійшлося без жертв.

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КиївПожежа