У Києві сталася пожежа в багатоповерхівці, є загиблий

Повідомляється, що загорілася квартира на шостому поверсі дев'ятиповерхового будинку на вул. Ушинського, 29. На місці пожежники встановили, що горять речі домашнього вжитку та меблі.

"Під час ліквідації пожежі в кімнаті був виявлений чоловік 1951 року народження без ознак життя. Пожежу на площі 20 квадратних метрів було локалізовано об 11:42, і вже об 11:53 - ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Фото: рятувальники на місці пожежі (facebook.com/DSNSKyiv)

В результаті пожежі була також пошкоджена обшивка балкона, розташованого на поверх вище.