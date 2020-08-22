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У Києві проходить прощання з Патоном

Київ, Субота 22 серпня 2020 10:32
У Києві проходить прощання з Патоном
Фото: Борис Патон (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: РБК-Україна

Прощання проходить в клубі Кабінету міністрів України

У Києві проходить прощання з українським вченим Героєм України Борисом Патоном. Він помер на 102 році життя.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

На прощання прийшли президент України Володимир Зеленський з дружиною, глава Офісу президента Андрій Єрмак і перший президент України Леонід Кравчук.

Прощення проходить в клубі Кабінету міністрів України, поховання - на Байковому кладовищі.

Фото: прощання з Борисом Патоном (РБК-Україна)

Як повідомили в НАН України, у Бориса Патона було захворювання серцево-судинної системи.

Зазначимо, Борис Патон народився 14 листопада 1918 року в Києві. Протягом 58 років він був президентом Національної академії наук України (з 1962 року). Після проголошення незалежності України став першим, кого нагородили званням Героя України.

Нагадаємо, 19 серпня 2020 року помер видатний український вчений Борис Патон.

Як повідомлялося, співробітники НАН України розповіли про обставини смерті Патона.

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