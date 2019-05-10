У Києві проходить акція на підтримку Сенцова

Фото: акція в підтримку Сенцова (РБК-Україна)

Від пам’ятника Ярославу Мудрому на Золотих Воротах стартувала символічна хода

У Києві проходить акція-перформанс до 5-ї річниці арешту українського політв'яня Олега Сенцова та напередодні засідання Комітету міністрів Ради Європи у Гельсінкі. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Від пам’ятника Ярославу Мудрому на Золотих Воротах стартувала символічна хода до 14 посольств країн-членів Ради Європи, що знаходяться в Києві. Під час акції-перформансу учасники акції передають кожному посольству листа від українських заручників Кремля. Вони вимагають звільнення Олега Сенцова та усіх заручників Кремля, які незаконно утримуються за гратами в Росії.

Нагадаємо, Олега Сенцова затримали 10 травня 2014 року у Криму. Його звинуватили у підготовці терористичного акту.

Фото: акція в підтримку Сенцова (РБК-Україна)

25 серпня Військовий суд у Ростові-на-Дону засудив українського режисера Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму, визнавши винним у "створенні терористичної спільноти і керівництві нею, у двох терористичних актах і приготуванні ще одного теракту, в замаху на придбання вибухових пристроїв, у незаконному зберіганні вогнепальної зброї і боєприпасів організованою групою".

Після цього ряд країн, зокрема США, Британія, Франція, Німеччина та Литва, вимагали негайного звільнення політв'язня.

14 травня 2018 року українець оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів в РФ. Однак 5 жовтня Сенцов був змушений зупинити голодування у зв'язку з загрозою "насильницького годування".

Відзначимо, 29 грудня 2018 року ЄСПЛ повернув статус пріоритетного справі за скаргою українських політв'язнів в РФ Олега Сенцова і Олександра Кольченко. До цього Росія представила Європейського суду з прав людини відкласти обмін документами за скаргою засудженого в Росії українського політв'язня. Суд відмовив РФ. Адвокат Сенцова Дмитро Дінзе в коментарі РБК-Україна повідомляв, що рішення по скарзі політв'язня ЄСПЛ може прийняти в цьому році.