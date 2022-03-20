У Києві прогриміло кілька вибухів, почалася пожежа

Сьогодні, 20 березня, у Києві прогриміло кілька вибухів, внаслідок яких почалася пожежа у Подільському районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера столиці Віталія Кличка.
"Рятувальники, медики та поліція вже на місці", - зазначив Кличко.
За його словами, постраждали кілька житлових будинків та територія торговельного центру.
Обстріл Києва 20 березня (фото: t.me/vitaliy_klitschko)
Поліція Києва заявила, що інформація про постраждалих громадян та пошкоджені будинки уточнюється.
Обстріл Києва 20 березня (фото: t.me/kyivpatrol)
Вибуховою хвилею у сусідніх будинках вибило вікна. За словами Віталія Кличка, загинула одна людина.
Рятувальники, що прибули на місце, встановили, що внаслідок ворожого обстрілу загорілися автомобілі на парковці та 3-4 поверхи торговельного центру. Ліквідація пожежі продовжується.
На місці задіяно 8 од. пожежної техніки та 37 чол. особового складу.
Пожежа у Києві 20 березня внаслідок обстрілу (фото: t.me/dsns_telegram)
Нагадаємо, вранці 18 березня збита над Києвом ракета потрапила до житлового будинку у Подільському районі на Виноградарі. Внаслідок цього постраждали шість багатоповерхових будинків.
Ми також писали про те, що у Києві залишки збитої ракети впали на багатоповерхівку у Дарницькому районі столиці. Загинула 1 людина та 3 дістали поранення.
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