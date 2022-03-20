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У Києві прогриміло кілька вибухів, почалася пожежа

Фото: обстріл Києва 20 березня (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 20 березня, у Києві прогриміло кілька вибухів, внаслідок яких почалася пожежа у Подільському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера столиці Віталія Кличка.

"Рятувальники, медики та поліція вже на місці", - зазначив Кличко.

За його словами, постраждали кілька житлових будинків та територія торговельного центру.

Обстріл Києва 20 березня (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Поліція Києва заявила, що інформація про постраждалих громадян та пошкоджені будинки уточнюється.

Обстріл Києва 20 березня (фото: t.me/kyivpatrol)

Вибуховою хвилею у сусідніх будинках вибило вікна. За словами Віталія Кличка, загинула одна людина.

Рятувальники, що прибули на місце, встановили, що внаслідок ворожого обстрілу загорілися автомобілі на парковці та 3-4 поверхи торговельного центру. Ліквідація пожежі продовжується.

На місці задіяно 8 од. пожежної техніки та 37 чол. особового складу.

Пожежа у Києві 20 березня внаслідок обстрілу (фото: t.me/dsns_telegram)

Нагадаємо, вранці 18 березня збита над Києвом ракета потрапила до житлового будинку у Подільському районі на Виноградарі. Внаслідок цього постраждали шість багатоповерхових будинків.

Ми також писали про те, що у Києві залишки збитої ракети впали на багатоповерхівку у Дарницькому районі столиці. Загинула 1 людина та 3 дістали поранення.

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