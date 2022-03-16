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У Києві продовжують діяти диверсанти. Вже затримано понад 100 осіб, - Жирнов

Фото: голова Київської військової адміністрації Микола Жирнов (facebook.com/Дмитрий_Шереметьев)
Автор: Уляна Безпалько

Голова Київської військової адміністрації Микола Жирнов повідомив, що в Києві продовжують діяти диверсійні групи. При цьому він додав, що в столиці затримали вже понад 100 осіб, яких підозрюють у диверсійних діях.

Про це Жирнов розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"На території області та міста діють диверсійно-розвідувальні сили противника. Але силами оборони їх затримують і знешкоджують. На даний момент затримано 105 осіб, підозрюваних у диверсійних діях. Всі підозрілі ми відстежуємо і відразу вживаємо відповідних заходів", - заявив він.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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