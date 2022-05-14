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У Києві продовжили час роботи метро: новий графік

Фото: київське метро з 16 травня працюватиме довше (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві з 16 травня зміниться графік роботи метро. З понеділка столична підземка працюватиме на дві години довше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Київського метрополітену".

"З 16 травня метро працюватиме з 06:00 до 22:00", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також поновлюється можливість електронної оплати проїзду. Пасажирів закликали підготувати транспортні картки, платіжні додатки, включаючи Kyiv Digital.

Нагадаємо, на початку травня київське метро практично повністю відновило перевезення пасажирів. Столична підземка працювала з 06:00 до 20:00, а в режимі укриття - цілодобово.

Зазначимо, з 16 травня у Києві повертається плата за проїзд у громадському транспорті.

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Київметро