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У Києві продовжили час продажу алкоголю в магазинах

Фото: у Києві продовжили час продажу алкоголю в магазинах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 2 червня, в Києві офіційно продовжили час продажу алкоголю в магазинах. Тепер алкогольні напої можна придбати з 11:00 до 19:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації (КМДА) в Telegram.

При цьому продаж алкоголю в ресторанах, барах та інших закладах громадського харчування можливий з 11:00 до 22:00.

Нагадаємо, з 25 травня жителям Миколаївської області дозволили купувати алкогольні напої по буднях.

Крім того, у Чернігівській області заборонили продаж алкоголю.

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КиївКМДА