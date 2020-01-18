У Києві закликали не користуватися авто без потреби через смог

Жителів Києва закликали мінімізувати використання особистого транспорту для зниження забруднення повітря через смог. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

У КМДА заявили, що "найкращим шляхом для зниження забруднення повітря є мінімізація використання приватного транспорту, а натомість - використання громадського транспорту, особливо в години пік".

Відзначається, що Центральна геофізична обсерваторія ім. Б. Срезневського 16 січня 2020 року зафіксувала перевищення середньодобових концентрацій речовин діоксиду азоту та сірчистого ангідриду в місцях скупчення автомобільного транспорту (пл. Бессарабська, пл. Деміївська, бульвар Лесі Українки).

"За прогнозами Укргідрометцентру, погодні умови сприяють накопиченню шкідливих часток. Все зміниться після випадання опадів, посиленням вітру і зниженням температури", - заявили в КМДА, додавши, що киянам варто уникати прогулянок у автомобільних магістралей, проводити вологе прибирання і збільшити кількість споживання води.

Нагадаємо, ввечері, 17 січня, аеропорт міста Краків "Баліце" тимчасово призупинив роботу через густий туману. Так, літаки не вилітають з аеропорту, а ті, що мали приземлитися там, направляють в інші аеропорти.