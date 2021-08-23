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У Києві приземлився ще один літак із Афганістану: кого евакуювали

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві приземлився ще один український літак із Афганістану. Борт евакуював 103 людини.

Про це повідомив кореспондент РБК-Україна.

Серед евакуйованих з Афганістану 79 українців і членів їх сімей. Всього на борту 103 людини.

Раніше Україна запропонувала свою допомогу у переселенні афганців із групи ризику. Вона зробила таку пропозицію спільно із групою інших країн.

Фото: з Афганістану повернувся ще один український літак (РБК-Україна, Віталій Носач)

Нагадаємо, сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що з Афганістану вилетів ще один український літак з евакуйованими.

Раніше радіальний рух "Талібан" офіційно оголосив про створення Ісламського Емірату Афганістан.

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