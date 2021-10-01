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У Києві приставили охорону до інспекторів з паркування після вчорашнього нападу

Автор: Артем Горовенко

Після нападу на інспектора з паркування на Печерську в Києві міська влада вирішила приставити до них охорону. Тепер разом з інспекторами працюватимуть представники Муніципальної охорони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

За словами заступника голови КМДА Костянтина Усова, через загрозу нападу до інспекторів приставили охорону.

"Тепер в гарячих точках, де спостерігається паркувальна анархія, поруч з інспекторами буде Муніципальна охорона. У Києві має панувати закон і порядок", - зазначив він.

Нагадаємо, напередодні ввечері біля станції метро "Печерська" було скоєно напад на інспектора. Зокрема, на нього напав водій легкового автомобіля, який припаркувався у другому ряду і перекрив рух.

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Київ