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Київський фунікулер призупинив рух

Автор: Анастасия Рокитна

У Києві призупинено рух фунікулера. Причиною тому є негода у столиці.

Про це повідомляє прес-служба "Київпастранс".

Зазначимо, у Києві був сильний дощ після якого утворилась ожеледиця. На сьогодні синоптики попереджали про ожеледицю на дорогах у північних і центральних областях України, а також в столиці та Київській області.

Нагадаємо, у місті через ожеледицю на дорогах сталися понад 120 дорожньо-транспортних аварій. Смертельних аварій у столиці не зафіксували.

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Також РБК-Україна писало, що через ожеледицю Київ скували затори. Через ускладнення погодних умов все місто зупинилося.

Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, позитивні зміни настануть уже 14-15 грудня, а поки що доведеться потерпіти погоду з дощем і вітром 7-12 метрів на секунду.

Як писало РБК-Україна, погода в Україні скоро зміниться. В країну прийде прояснення, яке розжене циклон, що накрив країну в останні дні. Синоптики розповіли, коли закінчаться крижані дощі, сніг і поривчастий вітер.

Прогноз погоди
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