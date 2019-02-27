У Києві призупинили подачу тепла та гарячої води на 16 вулицях

Подача призупинена у Святошинському районі міста

В Киеве из-за ремонта приостановлена подача тепла и горячей воды в 119 домов в Святошинском районе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook КП "Киевтеплоэнерго".

Как отмечается, в течение 27 февраля аварийно-восстановительные бригады планируют ликвидировать 2 повреждения магистральных трубопроводов, которые поставляют тепло и горячую воду до 199 зданий в Святошинском районе. Ремонтные работы теплосетей продолжаются по адресам: вул. Нежинская, 12 и Героев Севастополя, 11.

Работы проводят в тепловых камерах. Сейчас специалисты устраняют выявленные ранее повреждения, на ликвидацию которых было отложено до потепления, чтобы не отключать потребителям поставку тепла в морозную погоду. Ремонтные работы обещают завершить до конца суток.

На время ликвидации повреждений услуги приостановлено до 119 зданий (157 жилых домов, 8 детских учреждений, 3 школы, 3 лечебных учреждений и 28 ведомств) по следующим адресам:

ул. Деснянская,19;

ул. Днестровская, 19:

ул. Западная, 4,11,12,14,1/6,4,3 д,3ц;

пр-т. Космонавта Комарова, 1-28,;

бул. И.Лепсе,3-29;

ул. Машиностроительная,21-40;

пров. Машиностроительный, 27,28;

пров. Металлистов, 1;

ул. Нежинская, 10,12,14,16,18,20,26,2/4;

ул. Полк. Шутова,13;

ул. Василенко, 4-23б;

ул. Героев Севастополя, 1-22а;

ул. Борщаговская, 189-204г;

ул. Выборгская, 87-91а;

ул. Гарматная, 18-44/2;

ул. Ген. Тупикова, 4-14г.

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