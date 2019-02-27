У Києві призупинили подачу тепла та гарячої води на 16 вулицях

Подача призупинена у Святошинському районі міста
В Киеве из-за ремонта приостановлена подача тепла и горячей воды в 119 домов в Святошинском районе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook КП "Киевтеплоэнерго".
Как отмечается, в течение 27 февраля аварийно-восстановительные бригады планируют ликвидировать 2 повреждения магистральных трубопроводов, которые поставляют тепло и горячую воду до 199 зданий в Святошинском районе. Ремонтные работы теплосетей продолжаются по адресам: вул. Нежинская, 12 и Героев Севастополя, 11.
Работы проводят в тепловых камерах. Сейчас специалисты устраняют выявленные ранее повреждения, на ликвидацию которых было отложено до потепления, чтобы не отключать потребителям поставку тепла в морозную погоду. Ремонтные работы обещают завершить до конца суток.
На время ликвидации повреждений услуги приостановлено до 119 зданий (157 жилых домов, 8 детских учреждений, 3 школы, 3 лечебных учреждений и 28 ведомств) по следующим адресам:
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