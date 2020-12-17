У Києві попередили про туман

У п'ятницю, 18 грудня, Київ вкриє густий туман. Він може призвести до порушення руху транспорту.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).
За прогнозом синоптиків, завтра вночі та вранці у столиці очікується туман. Видимість при ньому буде становити від 200 до 500 м (I рівень небезпечності).
Фахівці рекомендують водіям дотримуватися наступних порад:
Нагадаємо, сьогодні дорожники попередили водіїв про сніг у Донецькій, Луганській та Черкаській областях і тумани у більшості західних, центральних регіонах.
Також РБК-Україна раніше писало, що 17 грудня на всій території України буде спостерігатися похмура та суха погода, а температура повітря в областях очікується від -1 до +4, однак вночі будуть заморозки.
Крім того, повідомлялось, що в Україні 17-19 грудня істотних опадів не очікується. На північному сході подекуди ожеледиця та туман.