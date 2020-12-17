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У Києві попередили про туман

Автор: Андрій Козловський

У п'ятницю, 18 грудня, Київ вкриє густий туман. Він може призвести до порушення руху транспорту.

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Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За прогнозом синоптиків, завтра вночі та вранці у столиці очікується туман. Видимість при ньому буде становити від 200 до 500 м (I рівень небезпечності).

Фахівці рекомендують водіям дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, сьогодні дорожники попередили водіїв про сніг у Донецькій, Луганській та Черкаській областях і тумани у більшості західних, центральних регіонах.

Також РБК-Україна раніше писало, що 17 грудня на всій території України буде спостерігатися похмура та суха погода, а температура повітря в областях очікується від -1 до +4, однак вночі будуть заморозки.

Крім того, повідомлялось, що в Україні 17-19 грудня істотних опадів не очікується. На північному сході подекуди ожеледиця та туман.

Прогноз погоди
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