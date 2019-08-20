У Києві на святкування Дня незалежності перекриють центр міста

Через святкування Дня незалежності України рух у центрі Києва обмежать у святкові дні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу столичної мерії.

Відповідні обмеження руху у дні святкування Дня Державного прапора та 28-ої річниці Незалежності на низці вулиць у центрі міста та у Дніпровському районі столиці встановлюються розпорядженням Київської міської державної адміністрації №1467.

Вказано, що у місцях урочистих заходів також заборонять паркування транспорту. Мерія просить водіїв враховувати ці зміни під час планування поїздок містом.

Відповідно до розпорядження, заборонять рух транспорту:

23 серпня з 07:00 до закінчення заходів - на вул. Хрещатик під час підняття Державного прапора біля Київської адміністрації;

23 серпня з 07:00 до 24 серпня 18:00 на Русанівському бульварі під час спортивно-масового заходу "Забіг у вишиванках "Кубок до Дня Незалежності України";

24 серпня з 08:00 до 22:00 - на вул. Хрещатик під час заходу, присвяченого пам’яті загиблих і зниклих безвісти бійців за незалежність України;

24 серпня з 07:00 до 13:00 - на Русанівській набережній, Русанівському бульварі та Дніпровській набережній під час забігу у вишиванках;

24-25 серпня - на вулиці Володимирській під час мистецького фестивалю.

Транспортний рух тимчасово обмежать і на час святкових заходів:

22 серпня з 18:00 до 23:00 - на вулицях Хрещатик та Михайлівській;

23 серпня з 17:00 - до завершення заходів 24 серпня на вулицях Великій Житомирській, Михайлівській, Костьольній, Трьохсвятительській, Михайла Грушевського, Хрещатик, Архітектора Городецького, Володимирському узвозі та алеї Героїв Небесної Сотні;

24 серпня з 10:00 до 12:00 - на вулицях Володимирській, Великій Васильківській, Басейній та на бульварі Тараса Шевченка.

28 серпня з 09:00 до 12:00 - на Повітрофлотському проспекті під час заходу, присвяченого пам’яті загиблих та зниклих безвісти бійців за незалежність України.

Нагадаємо, уряд затвердив план заходів до святкування 28-ї річниці незалежності України. Згідно з планом, стартують заходи 23 серпня у День державного прапора України.

Як писало РБК-Україна, в Офісі президента України Володимира Зеленського узгодили план заходів до 28-ї річниці Незалежності країни.