У Києві через пожежу в багатоповерхівці евакуювали 33 людини, один загиблий

У неділю вночі, 13 вересня, у Києві через пожежу в багатоповерхівці в Деснянському районі евакуювали 33 людини. В квартирі, де виникла пожежа, проживав психічно хворий чоловік, який неодноразово підпалював своє житло.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомлення про пожежу на вулиці Братиславській рятувальники отримали близько 3 годин ночі.

"По прибуттю на місце було встановлено, що у п'ятиповерховому житловому будинку на 1-му поверсі в квартирі виникла пожежа. Бійці відразу ж приступили до рятування людей і гасіння вогню. Пожежу було локалізовано о 04:03, та ліквідовано о 4:16", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що в квартирі, де виникла пожежа, проживав психічно хвора людина. Він вже неодноразово здійснював підпал власного житла, та враховуючи відсутність нормальних зовнішніх дверей приміщення, горіння супроводжувалося значним задимленням сходової клітини.

В результаті довелося евакуювати 33 осіб, серед яких 4 дитини. Не обійшлося без жертв.

"В ході гасіння та евакуації, на 4 поверсі виявили хвору потерпілу 1945 року народження, біля власного будинку у вкрай важкому стані. Реанімаційні заходи результатів не дали, жінка померла, не приходячи до тями", - йдеться в повідомленні.

Причину виникнення пожежі буде встановлювати слідство.

Нагадаємо, раніше рятувальники назвали головну причину виникнення пожеж в екосистемах.

Також РБК-Україна писало, що у Києві стався вибух автоцистерни на одному з підприємств. Внаслідок цього загинула людина, ще один постраждав.