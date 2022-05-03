У Києві спіймали шахрая з "дуже лімітованою перепусткою"

У Києві в ніч на 3 травня затримали шахрая з підробленою "дуже лімітованою перепусткою". Правоохоронці з'ясовують, як він зміг його отримати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра внутрішніх справ України Євгена Єніна.

"Буквально сьогодні вночі на території Києва стався інцидент, коли у людини виявили підроблений пропуск. Він був затриманий", - сказав Єнін в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Він додав, що правоохоронці з'ясовують, як і де затриманий міг отримати цей документ. Єнін уточнив, що це була "дуже лімітована версія пропуску".