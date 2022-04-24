Київ після великодньої ночі повернув комендантську годину з 22:00

Після великодньої ночі Київ повертає комендантську годину з 22:00 до 05:00. Минула ніч у столиці пройшла спокійно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

"Місто продовжує жити в режимі воєнного стану. Жителі отримують всі комунальні послуги, працює громадський транспорт, аптеки, банки, заправки, СТО, торгові заклади та інші. Для автомобільного сполучення лівого і правого берега Києва працює Дарницький, Північний і Південний мости", - заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він додав, що заборонено відвідувати лісопаркові зони за межами житлових масивів - в околицях Києва та області тривають роботи з розмінування.