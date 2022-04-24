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Київ після великодньої ночі повернув комендантську годину з 22:00

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Київ, Неділя 24 квітня 2022 09:41
Київ після великодньої ночі повернув комендантську годину з 22:00 Фото: перший заступник голови КМДА Микола Поворозник (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Після великодньої ночі Київ повертає комендантську годину з 22:00 до 05:00. Минула ніч у столиці пройшла спокійно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

"Місто продовжує жити в режимі воєнного стану. Жителі отримують всі комунальні послуги, працює громадський транспорт, аптеки, банки, заправки, СТО, торгові заклади та інші. Для автомобільного сполучення лівого і правого берега Києва працює Дарницький, Північний і Південний мости", - заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він додав, що заборонено відвідувати лісопаркові зони за межами житлових масивів - в околицях Києва та області тривають роботи з розмінування.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, з якими обмеженнями українці святкували Великдень у 2022 році.

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