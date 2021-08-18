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В Киеве появятся автобусы вакцинации: маршруты и график работы

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Киев, Среда 18 августа 2021 20:02
В Киеве появятся автобусы вакцинации: маршруты и график работы Фото: в Киеве появятся автобусы вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве с 19 по 24 августа прививку от коронавируса можно будет сделать в специально оборудованных автобусах. Мобильные пункты вакцинации будут курсировать по столице по определенному графику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Департамента здравоохранения КГГА Валентину Гинзбург.

В этих мобильных пунктах вакцинации прививку от коронавируса может сделать любой гражданин Украины или лица, имеющие постоянный вид на жительство. Предварительная запись не требуется. При себе нужно иметь документы: паспорт, ИНН и мобильный телефон.

"Надеемся таким образом привлечь к вакцинации в первую очередь пожилых людей, которым добраться до поликлиники по каким-то личным причинам проблематично, чем к рынку или продуктовой ярмарке", - отметила Гинзбург.

Курсирование автобусов вакцинации в Киеве будет происходить по следующему графику и локациям:

В Киеве появятся автобусы вакцинации: маршруты и график работы

График работы прививочных автобусов и палаток на основных рынках Киева:

В Киеве появятся автобусы вакцинации: маршруты и график работы

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КГГА Киев Коронавирус Вакцинация
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