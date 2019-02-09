У Києві поліція затримала під час акції 15 осіб

Масі Найєм повідомив, що 15 осіб затримали по ст. 208 КПК

Во время акции "Кто заказал Катя Гандзюк" на Контрактовой площади в Киеве было задержано 15 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение адвоката Маси Найема в Facebook.

Так, активистов задержали по статье 208 УПК.

"15 человек задержали по ст. 208 УПК. Но прямо сейчас полиция выносит постановление об освобождении всех лиц. Благодаря совместной работе с Оксаной Корчинской", – написал он.

Ранее Найем писал, что по факту событий на одного из участников зарегистрировали уголовное производство.

"По факту событий, произошедших во время акции "Кто заказал Катя Гандзюк"? на одного из участников зарегистрировали уголовное производство (в 17:06). Правовая квалификация уголовного правоворушення: ст. 345 ч. 2. В квалификации отсутствует ст. 296 ч. 4. Изложение обстоятельств: неустановленные лица в количестве 20 человек, действуя по предварительному сговору группой лиц (???) применили предмет, похожий на газовый баллончик, чем нанесли телесные повреждения работникам полиции", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что во время проведения акции "Кто заказал Катя Гандзюк" на Контрактовой площади, вблизи съезда партии Юлии Тимошенко, правоохранители задержали около десяти активистов.