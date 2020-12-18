У Києві поліція викрила 5 підпільних гральних залів

У Києві поліція виявила та припинила діяльність п'яти гральних закладів. Вони знаходились на території Дніпровського та Солом'янського районів.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Як повідомляється, у межах розслідування кримінального провадження правоохоронці задокументували та припинили незаконне функціонування чотирьох гральних закладів на території Дніпровського району. Відвідувачів там приймали за попереднім дзвінком.

"В одному із гральних закладів на вул. Празький, який пропрацював лише декілька днів на момент проведення обшуку, перебувало 13 осіб. Інший гральний заклад лише готувався прийняти "гравців", - зазначили у відомстві.

Крім того, поліція припинила діяльність ще одного нелегального грального закладу на Чоколівському бульварі у Солом’янському районі столиці.

Фото: гральні заклади (kyiv.gp.gov.ua)

Нагадаємо, раніше у Києві правоохоронці припинили діяльність трьох нелегальних гральних закладів. Вони працювали у Голосіївському, Оболонському та Солом'янському районах.