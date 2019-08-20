У Києві поліція розшукує водія, що на смерть збив жінку на переході

У Києві поліція розшукує водія, який збив жінку на пішохідному переході біля станції метро "Академмістечко" та втік з місця події. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook столичної поліції.

Вказано, що невстановлений водій, керуючи автомобілем "Мерседес", здійснив наїзд на потерпілу на пішохідному переході.

"Від отриманих травм жінка померла на місці. Її анкетні дані встановлюються. Винуватець автопригоди з місця події втік. Інцидент трапився о 1:15 у Святошинському районі біля станції метро "Академмістечко", - проінформували у поліції.

Так, на місці події працювали наряди патрульної поліції та працівники слідчого відділу з розслідування дорожньо-транспортних пригод столичної поліції, які опитали свідків та очевидців аварії.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

"Київські правоохоронці звертаються громадян, які стали свідками автопригоди та мають будь-яку інформацію з цього приводу, із проханням телефонувати за номером 271-99-22 або 102", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, в понеділок увечері в центрі Києва на перетині вулиць Саксаганського і Льва Толстого Range Rover влетів у натовп пішоходів.

Як писало РБК-Україна, кількість постраждалих у результаті ДТП у центрі Києва, яка відбулася на перетині вулиць Льва Толстого і Саксаганського, збільшилася до 6 осіб.