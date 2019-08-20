ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві поліція розшукує водія, що на смерть збив жінку на переході

Новини » Політика    20.08.2019 - 10:47
У Києві поліція розшукує водія, що на смерть збив жінку на переході
Фото: місце події (facebook.com/UA.KyivPolice)

Водій втік з місця ДТП

У Києві поліція розшукує водія, який збив жінку на пішохідному переході біля станції метро "Академмістечко" та втік з місця події. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook столичної поліції.

Вказано, що невстановлений водій, керуючи автомобілем "Мерседес", здійснив наїзд на потерпілу на пішохідному переході.

У Києві поліція розшукує водія, що на смерть збив жінку на переході

"Від отриманих травм жінка померла на місці. Її анкетні дані встановлюються. Винуватець автопригоди з місця події втік. Інцидент трапився о 1:15 у Святошинському районі біля станції метро "Академмістечко", - проінформували у поліції.

Так, на місці події працювали наряди патрульної поліції та працівники слідчого відділу з розслідування дорожньо-транспортних пригод столичної поліції, які опитали свідків та очевидців аварії.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

"Київські правоохоронці звертаються громадян, які стали свідками автопригоди та мають будь-яку інформацію з цього приводу, із проханням телефонувати за номером 271-99-22 або 102", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, в понеділок увечері в центрі Києва на перетині вулиць Саксаганського і Льва Толстого Range Rover влетів у натовп пішоходів.

Як писало РБК-Україна, кількість постраждалих у результаті ДТП у центрі Києва, яка відбулася на перетині вулиць Льва Толстого і Саксаганського, збільшилася до 6 осіб.

Опубліковано відео ДТП з Range Rover і Tesla в центрі Києва ДТП в центрі Києва: кількість постраждалих збільшилася
Новини України КиївДТП
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся